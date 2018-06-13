Bakan Özhaseki: Bundan sonra yapan artık 1 sene hapis yatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, NTV yayınında 'İmar Barışı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özhaseki'ye, "İmar barışı başvuruları başladı. İlk günler itibarıyla vatandaşın ilgisi nasıl? Başvuru var mı yoksa vatandaşlar sistemi anlama, öğrenme uğraşında mı?" sorusu yöneltildi.

Bakan Özhaseki şu yanıtı verdi:

"26,5 MİLYONA YAKIN BAĞIMSIZ BİRİM VAR"

"İlk tahmin ettiğimiz rakamları yakaladık, çünkü tespitlerimiz doğruydu. 26,5 milyona yakın bağımsız birim var, imara aykırılık, mülkiyet ve başka sorunları olan bina sayısı da 15 milyona yakın. Çözüm hususunda doğru adım attık. İmar yasası, kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalar da hazırdı ama seçim kararı nedeniyle geriye bırakıldı. Yapı Kayıt Belgesi'yle yola çıktık. Belediyelerle, devletle kavgalı olmaktan bıkmış vatandaş. Bütün bunları sona erdirecek yasa geldi ve müthiş bir memnuniyet var. İnternet ve il müdürlüklerine binlerce vatandaş geliyor. 3-4 gün oldu ve 270 bin bağımsız birim devletle barışmak için girişim yapmış durumda..."

İmar barışından gelecek geliri kentsel dönüşümde kullanacağız. Yılda 500 bin konut yapmayı planlıyoruz.