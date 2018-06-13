Kampanya 15 gün uzadı

15 Mayıs'ta inşaat sektörünün başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası yoğun talep nedeniyle 15 gün daha uzatıldı. KONUTDER
, GYODER
ve İNDER
'in öncülüğünde 42 firmanın başlattığı kampanyaya 1 ayda 100 firma katıldı. Edinilen bilgilere, göre 8 milyar liralık toplamda 15 bin konut satıldı. 0.98 FAİZ SEÇIME KADAR
Kamu bankalarının başlattığı 0.98 faiz kampanyasının ise seçim sonrasında bitmesi bekleniyor. Yüzde 20 indirimle 500 bin liralık bir konutun satış fiyatı 400 bin liraya düşüyor. Vatandaş bu evi almak için yüzde 5'e denk gelen 20 bin lirayı peşinat verecek. Kalan yüzde 15 peşinat oranı ise firmalar tarafından vadelendirilecek. 6 MİLYARLİK KREDİ
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasından alınan konut kredisinin 6 milyar TL'ye ulaştığını belirten GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Hem vatandaşa, hem sektöre hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduğuna inandığımız güçbirliği kampanyasını, GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak aldığımız ortak kararla daha fazla konut alıcısının yararlanması için 30 Haziran Cumartesi gününe kadar uzatma kararı aldık" dedi. HEDEF 15 MILYAR
KONUTDER Başkanı Altan Elmas ise "42 firma olarak başladığımız kampanyada süreç içinde 100 firmaya ulaştık. İstanbul dışındaki illerde de kampanya uygulandı. Toplam 8 milyarlık bir satış hacmi oluştu. Bu da 15 bin konut satışı anlamına gelir. Seçim beklentisi, ramazan ayı ve dolardaki artışa rağmen piyasa canlandı. Tüketici seçim sonrasını bekler diye kampanyayı 15 gün uzattık. Bu ek süre ile 12-15 milyarlık satış hacmine ulaşmayı öngörüyoruz" dedi. 2 BİN KONUT SATILDI
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım
"GYODER, İNDER ve KONUTDER üyesi firmalarımız, satışta olan projelerinden sınırlı sayıda dairesini bu kampanya kapsamına almıştı. Kampanyaya sundukları dairelerin tamamını satan üye firmalarımız, kampanyayı daha erken bitirebilir" şeklinde konuştu. Konut pazarında kampanya etkisi ile ciddi bir hareketlilik olduğunu belirten Durbakayım, kampanyanın 15 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında satılan konut sayısının yaklaşık 2 bin olduğunu sözlerine ekledi.