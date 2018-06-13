Kardeşliğe yapılan yatırım

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP
) Türkiye
ve Azerbaycan
'ın izlediği aktif enerji
politikalarının yansıması olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, maddi yatırımın çok ötesinde bir anlam ve değere sahip yüzyılın en önemli projeleri arasında yer aldığını söyledi. Albayrak, "TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır" dedi. KARDEŞLİĞİN YENİ SEMBOLÜ
Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın açılış töreninde konuşan Albayrak, projenin Türk-Azeri kardeşliğinin yeni sembolü olduğunu söyledi. Albayrak, bugünün bölge enerji tarihi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Albayrak, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan
arasında kurulan bölgesel işbirliğinin yeni kıtalara ulaşıp küresel işbirliğine dönüştüğünü belirterek, TANAP'ın istikrarın, güçlü liderlik ve vizyonun projesi olduğunu vurguladı. TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE
TANAP'ın Türkiye'nin de enerjideki anahtar ülke konumunu pekiştireceğini, Azerbaycan'ın tedarikçi ülke pozisyonuna da güç katacağını belirten Bakan Albayrak
, "Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar tezimizin en önemli göstergesi olacaktır. Kazan-kazan-kazan ilkesi ile projedeki bütün tarafların, en önemlisi de bölgesel ve küresel huzurun, istikrarın kazanacağı dünyadaki ender projelerden biri olacaktır. TANAP, başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacaktır" diye konuştu. İKİZ BORULARLA DENİZDEN GEÇİRİLİYOR
1.850
kilometre uzunluğu ve 56 inç borularıyla sadece Türkiye'nin değil Ortadoğu
ve Avrupa'nın da en uzun ve en büyük çaplı doğalgaz boru hattı olan TANAP'ın gazı, dağlar, nehirler ve karayollarını aşarak Marmara Denizi
'ne ulaşıyor. Asya'dan Avrupa'ya ise deniz altından gidiyor. Deniz geçişi her biri 17.6 kilometre uzunluğunda 36 inç çapında ikiz boru hattı sisteminden oluşuyor. Bu hattın su derinliği 65 metreye ulaşıyor. Anadolu ve Avrupa kara kısmında beş metre olan iki boru arasındaki uzaklık, açık denizde 100 metreye çıkıyor. TÜRKİYE GÜVEN VEREN ÜLKE
"Biz
'herkes için enerji' diyoruz, 'enerjide barış için paylaş' diyoruz" açıklamasında bulunan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitedeki dünyadaki ender ülkelerden biridir. Bu alanda her zaman muhataplarımıza güven veren bir partner olduk. Bu tarihi projeye büyük emeği geçen Azerbaycan eski Enerji Bakanı Natık Aliyev'e de bu vesileyle Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Projede emeği olan başta Sayın Bakanımız Taner Yıldız olmak üzere iki ülkenin de tüm bakanlarına, bürokratlarına teşekkür ediyorum." ARKEOLOJİK ESERLER MÜZELERE KONULDU
Boru
hattının güzergahında arkeolojik alanlar da bulundu. Yapılan çalışmalarda 106 arkeolojik alan keşfedildi. Kazılarda, 1.000'den fazla arkeolojik eser gün yüzüne çıkarılıp, müzelere teslim edildi. Erzurum
'da bulunan Alaybeyi Höyüğü'nde yapılan incelemeler sonucunda bu alanın Kuzeydoğu Anadolu'daki en eski yerleşim yeri olduğu tespit edildi. 9 HAYVAN VE 1 YENİ BİTKİ TÜRÜ BULUNDU
TANAP, çevreye ve kültürel mirasa da sahip çıkan bir proje olarak öne çıkıyor. Projenin yapımı sırasında geçiş güzergahındaki bütün hayvan ve bitki türleri belirlenerek, uluslararası kriterlere göre sınıflandırıldı. Dokuz hayvan ve bir bitki türü tespit edildi. 94 kritik habitat tespit edildi. İnşaat takvimi de buna göre belirlendi. TANAP'ın güzergahındaki il ve ilçelerin kalkınmasına 140 milyon TL bütçe ayrıldı. PROJENİN MİMARLARI ERDOĞAN VE ALİYEV
SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, iki kardeş devlet Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için SOCAR'ın önemli vazifeler üstlendiğini belirterek, "Buradaki merasim bir millet iki devlet olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Proje 12 milyar dolara maliyetlendirilmişti ancak 8 milyar dolara vaktinde tamamlandı. İki kuvvetli kardeşin hayata geçirdiği bu projenin en önemli mimarları Aliyev ve Erdoğan'dır" dedi