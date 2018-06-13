Önümüzde yeni başarı hikâyeleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TANAP ilk gündeme geldiğinde kimi çevrelerin "Rüya, gerçekleşmesi imkânsız" dediğini anımsatarak, "Ama biz sabrettik, sebat ettik. Doğru bildiğimiz yolda istikrarla yürüdük ve ısrar ettik. Bugün beraber yaşadığımız gurur tablosuna şahit oluyoruz. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler, yepyeni projeler var. Şimdi önümüzde buradan aldığımız ilhamla yeni başarı hikâyeleri yazmak var" dedi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve bürokratların katılımıyla son yılların en büyük uluslararası enerji projesi olan TANAP'ın açılışı Türkiye'de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda yapılan törenle gerçekleşti.





ALİYEV KARDEŞİME TEŞEKKÜR

Projenin gerçekleşmesinin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şüphesiz şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkeler ve şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağladı. TANAP çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle Aliyev kardeşime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ORTAK VİZYONUN MEYVESİ

TANAP ile Hazar gazının ilk kez Avrupa'ya ulaştığının altını çizen Erdoğan, "Hazar Havzası'ndaki geniş enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınması fikrinin yeni olmadığını hepimiz biliyoruz. Daha önce bu amaçla bir dizi projeyi hayata geçirmiştik. Bu yola Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının inşası ile başladık. Azerbaycan ve Gürcistan ile stratejik yol arkadaşlığımız ülkemize ilk kez Azeri gazını getiren Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı projesi ile devam etti. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesinin açılışını da değerli kardeşimle beraber gerçekleştirdik. Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurmayı başardık. TANAP ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Enerji piyasalarında yaşanan değişime ve ihtiyaca cevap veren TANAP, önümüzdeki yıllarda devreye alacağımız yeni projelerin de müjdesi niteliğindedir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından TANAP davetlilerine iftar verdi. Bir oteldeki iftar, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye’nin büyük gücü: TANAP

YUNANİSTAN'A İLK GAZ HAZİRAN 2019'DA

TANAP'IN 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale Boğazı'nı geçen bir güzergaha sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını ise Haziran 2019'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. TANAP Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecek. Yatırım döneminde boru hattı güzergahındaki 20 ilde yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam oluştu. Aynı zamanda bu illerde başta KOBİ'ler olmak üzere çok sayıda müesseseye yeni iş imkanı sağladık. Ayrıca TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. Ülkemiz bölgesel enerji hatlarının merkezi olma yoluna TANAP ile bir adım daha yaklaştı" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin gücünün Azerbaycan'ın gücü olduğunu söyleyerek, "TANAP Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferidir. 21. asrın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bugün biz asrın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Enerji projeleri bölgemize istikrar getirir. Bu projelerden halklar fayda görür. Bu hayata geçirdiğimiz birinci proje değil. Bütün açılış merasimlerine aziz kardeşim Erdoğan ile birlikte iştirak ettik. TANAP'ı ilk imzalama merasiminde bugünü görme arzumuzu ifade ettik ve Allah bunu bize nasip etti. Proje komşu ve dost ülkeler için güzel imkânlar yaratıyor. TANAP gibi mihenk bir projenin hayata geçirilmesi Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin bilge ve güçlü siyasi iradesi neticesinde mümkün olmuştur. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üstünde kalabilirdi. TANAP iki ülkenin ortak zaferidir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 yıl içerisinde Türkiye'den gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP projesinin de tamamlanacağını söyledi.



AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise TANAP'ın bölgede verimli işbirliğinin ve tedarikin çeşitlendirilmesi açısından atılmış önemli bir adım olduğuna değinerek, "Bu konuda artık bağımlılık sona ermektedir. Daha büyük bir güvenliğe ulaşılmıştır. Bu son 10 yılda net biçimde gördüğümüz gerçek Rusya Federasyonu tarafından sömürüldü. Tabii ki bunun ticari etkisinin yanı sıra siyasi bir etkisi de var. Avrupa'nın da enerji güvenliği için önemli. Çünkü iki büyük liderin birleşmesiyle bu garanti edilmiş oldu" dedi.





TERÖR ÖRGÜTÜ MİLYONLARCA EURO TOPLUYOR

"BIZLER enerji gibi önemli bir meseleyi işbirliği alanına çevirirken Avrupa'da din, inanç ve ibadet hürriyetinin yeni bir çatışma alanına dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Avrupa ülkelerinde son yıllarda artan ırkçı, yabancı karşıtı ve İslam düşmanı akımlar maalesef giderek sosyal ve politik hayatı daha çok zehirliyor. Terör örgütü PKK'nın Avrupa başkentlerinde cirit attığı, her yıl milyonlarca euro haraç topladığı bir manzarada cami ve mescitleri terör yuvası gibi göstermek tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Avrupa'da toy siyasetçiler tarihten ders alsınlar. Avusturya aklı selime dönmeli."



GÜNEYDOĞU AVRUPA İÇİN DE BÜYÜK BİR ADIM

SIRBISTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de TANAP projesiyle önemli bir stratejik bağlantının oluştuğunu söyleyerek, "Güneydoğu Avrupa'da büyük bir adım atmış oluyoruz. Proje, Avrupa'nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacaktır. Enerji sürdürülebilirliği bölgenin tüm ülkeleri açısından önemli. Biz gerçekten sayın Erdoğan'ı birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmiş olmasından dolayı takdir ediyo-

ruz" ifadelerini kullandı

AKINCI: AZERBAYCAN'IN BİR KARDEŞİ DE KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaptığı konuşmada "Sayın Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinden bahsetti. Ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu kardeşiniz, Türkiye ve Azerbaycan'da bir acı olduğunda, burada yaşayan kardeşleriniz içinde hissederler" dedi. Akıncı, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının işbirliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan ABD'den de TANAP'a destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sandra Oudkirk, "TANAP Avrupa ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Müttefik ve ortaklarımızın enerji güvenliği bizim için önemlidir" ifadesini kullandı.



VANAYI BİRLİKTE ÇEVİRDİLER

KONUŞMALARIN ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte konuk devlet başkanları sahneye çıkarak TANAP'tan Türkiye'ye ilk gaz akışını başlatmak için vanayı birlikte çevirdi. Erdoğan, vanayı çevirirken, "Doğalgaz hattımızı açtık ve şu anda gönderiyoruz, hayırlı olsun" dedi. Açılışın ardından sahnede projede emeği geçenlerin katılımıyla toplu fotoğraf çektirildi.