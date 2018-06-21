ASKON: "Mevcudun korunması ve istikbalimiz önceliğimiz olmalı"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu;

Anadolu toprakları Tanzimat'tan bu yana yönetimsel anlamda bir çok badirelerle boğuşmuş, nitekim Cumhuriyet tarihi ile birlikte demokratik kazanımlarımız da dönemsel olarak kesintilere uğramıştır. Türk Demokrasi tarihimiz sürekli bu badirelerle mücadele etmiş, nihayetinde kazanan milletimiz olmuştur. Son 16 yılda Türkiye Cumhuriyeti ayaklarına bağlanan prangalardan bir bir kurtulmuşken, dünün kazanımlarına sahip çıkmak ülke demokrasimiz açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda 24 Haziran seçimlerinde bu kazanımlara sahip çıkma bilinci ile 'mevcudun korunması ve istikbalimiz' önceliğimiz olmalıdır''

Bu 16 yıl kolay olmadı. Yurt içinde kapatma davaları, e-muhtıra, FETÖ kumpasları, Gezi olayları, sahte iddialar, sahte ses kayıtları ve en nihayet darbe ve işgal girişimi... Yurtdışında ekonomimizi dize getirmek üzere önce IMF dayatmaları, IMF gidince de borsa ve döviz spekülasyonları faizi arttırın baskıları; toprak bütünlüğümüzü hedef almak üzere önce içimizde terör hendekleri ardından Suriye ve Irak'ta Kürt devleti kurma projeleri, İsrail saldırganlığını destekleme ve çanak tutma politikaları, sahte davalar, ayıplı yasak ve engellemeler, tutulmayan sözler ve yalnızlaştırma hamleleri...



Ama bu badirelerle ülkenin birliğine, refahına ve bütünlüğüne karşı atılan her adım, bu millet ve bu milletin lider kadrolarının feraseti, kendilerini tankların altına atacak derece güçlü imanı ve aklıyla durduruldu. Ve her durdurulan bir badire sonrası Türkiyemiz yeniden sıçradı.

MEVCUDUN YIKILMASI, HAZIRIN TÜKETİLMESİ ÜZERE VAATLERDE BULUNULUYOR

Ülke olarak çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle seçim atmosferi de çok hararetli geçiyor. İş dünyası istikrardan, büyüyen ekonomiden, üreten ve gelişen Türkiye'den yanadır. Biz bu konularda ülkeyi yönetmeye soyunanlardan yeni fikirler duymak istiyoruz. Yıllık yüzde 7'ye varan büyümeyi, 9 katına çıkan milli geliri daha ne kadar arttırabilir, işgücüne katılma oranını yüzde 70'lere nasıl çıkartabileceğimizi duymak isterdik. Ama ne var ki, özellikle yeni bir şey söylemesi gerekenler mevcudun yıkılması ve hazırın tüketilmesi üzerine seçime yönelik propaganda amaçlı vaatlerde bulunuyor. Bu popülist yaklaşımlarının ülkemiz geleceğine hiçbir katkı sağlayamayacağı aşikârdır.

"İSTİKRARLI VE BÜYÜYEN TÜRKİYE'DEN YANAYIZ"

ASKON her daim hakkı üstün tutmuş, hak ve adaleti öncelemiş, ahlak, sevgi, sorumluluk, özgürlük, erdemlilik, kalite, yerli ve milli teknolojiyi değer edinmiştir. Dün olduğu gibi bugün de haklı zenginliğin peşinde olmuştur. ASKON yerli ve milli duruşundan asla ve asla taviz vermemiştir. Bu değerler ışığında geçmişinden aldığı güç ile istikbali için her daim doğrudan ve doğrulardan yana olmuştur. 20. yılını taşıdığı bu büyük sorumluluk ile dolduran ASKON bundan sonra da doğrudan ve doğrulardan yana olmaya devam edecektir. Biz taşıdığımız yükün bilinci ve sorumluluğu ile dünün kazanımlarını kaybetmemek, mevcuda sahip çıkmak ve istikbali öncelemek adına istikrarlı ve büyüyen Türkiye'den yana taraf olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

