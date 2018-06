40 bin konuta dönüşüm müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Dönüşüm seferberliğinin başladığı ilk ilçelerden biri olan İstanbul Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanarak sürüyor. 5 yılda 41 bin konutun dönüşümünün tamamlandığı ilçede yeni hedef, önümüzdeki 4 yılda 40 bin konutun dönüştürülmesi. 4 yılın dönüşüm planlarının ön görüşme ve başvuru süreçlerini tamamladıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu , "Önümüzdeki 6-7 yılda Esenler'de dönüşmemiş konut kalmayacak" dedi. İmar Barışı 'ndan gelecek gelirin kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade eden Göksu, "Faizsiz para desteği konusunda bakanlığımızın bir çalışması var. Dönüşümün hızlanmasını sağlayacak en büyük etken bu faizsiz para desteği olacak. Eğer söz konusu destek hayata geçerse Esenler'de çok daha hızlı dönüşüm olabilir. Çünkü buralar çok farklı bir perspektife sahip. İnşallah imar barışından elde edilen gelir süreci hızlandıracaktır" diye konuştu. Kaçak ve ruhsatsız binalara yapı kayıt belgesi verilmesiyle milletin can ve mal güvenliğinin korunamayacağının altını çizen Başkan Göksu, "Milletimizin can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm olmazsa olmaz işimiz. Bunu yapmak zorundayız. Onun dışında hiçbir gerekçenin anlamı yok. Biz Esenler olarak ilçemizin can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Tevfik Göksu, İmar Barışı'nın kazanımları hakkında şu bilgileri verdi: "Hem devlet hem millet kazanacak. Bir şekilde ruhsatsız kaçak hale gelmiş, ekonomik güç olarak kullanılamayan binalar kayıt belgesi aldığında ciddi anlamda ekonomik girdi olarak kullanılabilecek."İmarBarışı'nın doğru şekilde organize edilmesiyle çok ciddi kazanımlar sağlayacağını belirten Göksu, barışın Esenler gibi ilçelerde yüzde 70'e yakın bir muhatap kitlesi olduğunu söyledi. Göksu, başvuruların kısa sürede tamamlanacağını, toplam 100 bin kişinin barışacağını söyledi.Son 5 yılda 12 bin devlet, 6 bin belediye ve 22 bin konut bağımsız olarak 41 bin konutun dönüşümü tamamlandı.2012'den bu yana kentsel dönüşümle birlikte daire fiyatlarında 10 kat artış yaşandı.6 yılda 100 bin liralık bir daire, 6 yılda 1 milyon lira oldu.4 yılda 40 bin konut daha dönüşecek.6-7 yılda Esenler'de dönüşmemiş konut kalmayacak.