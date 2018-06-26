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güncel ! -  ve ne kadar oldu?

24 Haziran seçimlerinin ardından en çok merak edilen konuların başında altın ve para piyasaları oldu. Seçim sonrası internette en çok arananlar arasında dolar ve euro fiyatları oldu. Ülkemizde iyi bir yatırım amacı olarak görünen da bu aramalardan etkisini aldı. Milyonlarca vatandaş altın fiyatlarını araştırıyor. Dolar ve Euro'nun de düşüşü altın fiyatlarına etki etti. Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı. Peki ne kadar? ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altınla ilgili son dakika haberimiz....

Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:31
26 Haziran güncel altın fiyatları! -  Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar oldu?

sabah saatlerinde nispeten durgun başladı. Yaşanan küçük dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini gösterse de, gün boyunca altının nasıl bir rutinde seyredeceği merak ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını merak ederken, günü altın fiyatları ne kadar? kaç lira? ne kadar? kaç lira? İşte 'dan son altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

190,58 liradan alınırken, 190,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 304,92 liradan alınırken 311,88 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

da 607,94'den alınırken 623,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1246,00 liradan alınıp 1259,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

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26 Haziran güncel altın fiyatları! -  Çeyrek altın ve Gram altın ne kadar oldu?
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