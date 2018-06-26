Altın fiyatları sabah saatlerinde nispeten durgun başladı. Yaşanan küçük dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini gösterse de, gün boyunca altının nasıl bir rutinde seyredeceği merak ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını merak ederken, 26 Haziran günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? İşte Kapalıçarşı'dan son altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

190,58 liradan alınırken, 190,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 304,92 liradan alınırken 311,88 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 607,94'den alınırken 623,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1246,00 liradan alınıp 1259,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.