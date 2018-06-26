HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar fiyatları ne kadar? Döviz kuru ne oldu? (26 Haziran 2018 Dolar - Euro fiyatları)

fiyatları ne kadar? kuru ne oldu? (26 Haziran 2018 Dolar - Euro fiyatları)

Tarihi 24 Haziran seçimlerinin ardından vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında kuru geliyor. Döviz kurunun ne kadar olduğunu merak eden yurttaşlar, ile euronun da ne kadar olduğunu büyük bir merakla takip ediyor. Seçimlerin ardından 25 Haziran'da düşüş yaşayan dolar, 26 Haziran 2018'e nasıl başladı? Döviz kuru ne kadar? Dolar ve euro kaç TL? Dolar fiyatları ne kadar? Euro ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:15
Dolar fiyatları ne kadar? Döviz kuru ne oldu? (26 Haziran 2018 Dolar - Euro fiyatları)

DÖVİZ KURU! DOLAR FİYATLARI NE KADAR? 26 HAZİRAN 2018 DOLAR - EURO FİYATLARI...

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören /TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı. Piyasadaki bu durum üzerine vatandaşlar büyük bir ilgiyle kurunu, doların ve euronun ne kadar olduğunu araştırır oldu. 26 Haziran güncel döviz kuru ne kadar? Dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç tl? Euro kaç lira? İşte döviz kuru ve dolar ile euronun durumu...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar fiyatları ne kadar? Döviz kuru ne oldu? (26 Haziran 2018 Dolar - Euro fiyatları)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN