Dolar fiyatları ne kadar? Döviz kuru ne oldu? (26 Haziran 2018 Dolar - Euro fiyatları)

DÖVİZ KURU! DOLAR FİYATLARI NE KADAR? 26 HAZİRAN 2018 DOLAR - EURO FİYATLARI...

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı. Piyasadaki bu durum üzerine vatandaşlar büyük bir ilgiyle döviz kurunu, doların ve euronun ne kadar olduğunu araştırır oldu. 26 Haziran güncel döviz kuru ne kadar? Dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç tl? Euro kaç lira? İşte döviz kuru ve dolar ile euronun durumu...