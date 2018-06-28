ASELSAN Konya’da kurulacak fabrikayla Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretecek

ASELSAN'ın UKSS olarak ürettiği sistemlerin adı şöyle; Deniz sistemleri için; Stamp, Stamp-2, Stamp-G, Stamp-L, 25 mm Stop, 30 mm muhafız, Sarp, Sarp-L, Sarp-NSV, Sarp-Dual, Sarp-antitank, Nefer. ASELSAN'ın binden fazla UKSS'si kullanımda bulunuyor.

C4Defence'in haberine göre, Konya'daki tesiste üretim yapılınca ASELSAN'ın Macunköy tesislerinde UKSS üretimi sona erecek. Edinilen bilgiye göre yeni tesisin yönetim kurulunda ASELSAN'dan üç, Konya Savunma Sanayii A.Ş. firmasından iki kişi yer alacak.