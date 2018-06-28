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’da kurulacak fabrikayla (UKSS) üretecek

ve Savunma Sanayi A.Ş ortaklığında Konya’da kurulacak fabrika “ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi” olacak. Yaklaşık 300 milyon TL sermaye, 60 milyon TL makina ve teçhizat ile 85 milyon TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesiste ASELSAN’ın (UKSS) üretilecek.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:37
ASELSAN Konya’da kurulacak fabrikayla Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretecek

'ın UKSS olarak ürettiği sistemlerin adı şöyle; Deniz sistemleri için; Stamp, Stamp-2, Stamp-G, Stamp-L, 25 mm Stop, 30 mm muhafız, Sarp, Sarp-L, Sarp-NSV, Sarp-Dual, Sarp-antitank, Nefer. ASELSAN'ın binden fazla UKSS'si kullanımda bulunuyor.

C4Defence'in haberine göre, 'daki tesiste üretim yapılınca ASELSAN'ın Macunköy tesislerinde UKSS üretimi sona erecek. Edinilen bilgiye göre yeni tesisin yönetim kurulunda ASELSAN'dan üç, Konya A.Ş. firmasından iki kişi yer alacak.

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ASELSAN Konya’da kurulacak fabrikayla Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretecek
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