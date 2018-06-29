Haberler Ekonomi Haberleri Bu fırsat kaçmaz

Bu fırsat kaçmaz Konutta faizi yüzde 0.98, peşinatı yüzde 5’e düşüren ve yüzde 20 indirim uygulanan kampanya için son 2 gün. İnşaatçılar “Bu fırsatı kaçırmayın” diyor