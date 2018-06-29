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Son dakika: rekor kırdı!

Son dakika haberi: 'ye giriş yapan turist sayısı Mayıs ayında, bir önceki yılın Mayıs ayına göre, yüzde 27 artışla 3.68 milyon kişiye yükseldi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 12:03
Son dakika: Turizm rekor kırdı!

Kültür ve Bakanlığı'nın verilerine göre, 'ye gelen turist sayısı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artışla 11.46 milyon kişiye çıktı.

RUSYA İLK SIRADA

Buna göre, yılın ilk beş ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 1 milyon 388 bin kişiyle Rusya ilk sırada. Rusya'yı 1 milyon 108 bin kişiyle Almanya, 980 bin kişiyle İran ve 854 bin kişiyle Gürcistan izledi. Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların, 137 bini deniz yoluyla, 3 milyon 834 bini havayoluyla, 921 bini karayoluyla ve üç bini tren yoluyla giriş yaptı.

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Son dakika: Turizm rekor kırdı!
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