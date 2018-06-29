Yaşlı Avrupalı’ya sınırsız vıze

Dışişleri Bakanlığı, sıcak ve huzurlu bir ülke arayışındaki 125 milyon Avrupalı
turistin 1 milyonunu Türkiye'ye çekmek için önemli bir adım atıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı "Önümüzdeki 5-6 yılda sadece sağlık turizm
inde 50 milyar dolarlık gelir hedefliyoruz" açıklamasının arka planına ulaşan SABAH'ın edindiği bilgilere göre yeni dönemde Dışişleri Bakanlığı'na bağlanacak olan Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, turizm gelirini artırma konusunda aktif politika izleyecek. Bakanlığın ilk adımı ise bu konuda en büyük engellerden biri olan vize
işlemlerini kolaylaştırmak olacak. Bu kapsamda Avrupalı turist için mütekabiliyet benzeri bir yasa çalışması yapılacak. 12 AYLIK OTURUM IZNI
Avrupa ve İskandinav ülkelerinde yaşayan 55 yaş üstü ileri aktif yaşam turistine 12 ay boyunca oturum izni verilecek. Hedefte İspanya, İtalya
, Filipinler, Dubai, Fas gibi ülkeleri tercih eden ve sayıları 15 milyonu bulan yaşlı turist var. 1 milyon kişinin hedeflendiği bu çalışmayla sağlık turizminde 5 yılda 25 milyar dolarlık gelir elde edilmesi planlanıyor. 20 milyar dolar da tıp turizminden elde etmeyi hedefleyen bakanlık, bu alanda vize sürecinde yaşanan sorunları S1 elektronik sağlık vizesi ile aşacak. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak
, 55 yaş üstü turistinin ayda ortalama 4 bin euro harcadığını söyledi. Çakmak, "Bu kişiler yılın 5-6 ayını sıcak ülkelerde geçiriyor. Bu da kişi başına ortalama 25 bin euroya tekabül ediyor. Bu turistin 1 milyonunu çekebilirsek 25 milyar euroluk gelir elde ederiz" dedi. Çalışmanın önündeki en büyük engelin vize olduğunu belirten Çakmak, "Avrupalı turistten vize istemiyoruz, ancak Türkiye'de maksimum bir ay konaklayabiliyorlar. Sonrasında Göç İdaresi'nden oturum izni almaları gerekiyor. Bu da ciddi bir bürokratik süreci gerektiriyor. Avrupalı bu işlemlerle uğraşmak istemiyor" diye konuştu. "Konuyu Dışişleri Bakanlığı'a aktardık. Bakan bey İskandinav ülkeleri için vize çalışmasını başlattıklarını, AB ülkelerini de eklebileceklerini söyledi" diyen Çakmak, bu projenin boş kalan otelleri doldurarak turizmi 12 aya yayacağına dikkat çekti. İKİ ÜLKEDEN 5 MİLYAR DOLAR GELİYOR
50 milyar dolarlık gelir hedefinde kalan 20 milyar doların da tıp turizminden sağlanabileceğini anlatan Emin Çakmak, bu alanda 186 ülkeden Türkiye'ye turist geldiğini kaydetti. Çakmak, şunları anlattı: "Geçen yıl 7.5 milyar doları bulan sağlık turizminin 6 milyar doları tıp turizminden sağlandı. Bunun da 5 milyar doları S1 elektronik sağlık vizesi verdiğimiz Irak ve Lübnan'dan geliyor. Eğer bu S1 vizesi diğer ülkelere de verilirse bu geliri 5 yılda 20 milyar dolara çıkarırız. Bu alanda donanımımız yeterli, altyapımız var. Şehir hastaneleri de buna ciddi katkı sağlayacaktır." 12 AY YAPILABİLİYOR
SAĞLIK turizmi tıp, dental, termal, SPA ve wellness, spor, engelsiz turizm, ileri aktif yaşam gediatry ve sağlıklı beslenme olmak üzere sekiz segmente ayrılıyor. Sağlık turizminde en büyük gelir kalemini 12 ay boyunca yapılabilen tıp ve 55 yaş üstünü kapsayan ileri aktif yaşam turizmi oluşturuyor.