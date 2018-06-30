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çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Güncel için tıklayın!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün düşüşte. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, bugün bir düşüş içerisinde. ne kadar? fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 09:25
30 Haziran çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Güncel altın fiyatları için tıklayın!

Cumartesi 2018 sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Hem düğün mevsiminin gelmesi hem de bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte cumhuriyet, gram, tam, yarım, ve nda son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

294,28 TL

301,00 TL

İşte 30 Haziran Cumartesi altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI
183,93 TL

184,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.247,31

1.257,90

YARIM ALTIN FİYATI
586,72 TL

602,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.214

1.227

TAM ALTIN FİYATI
1.213,91

1.244,50

piyasalar
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