Bakliyat devine FETÖ operasyonu

Mersin
'de, (FETÖ
/PDY) soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri, Mahmut, Hüseyin Ali ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Arslan kardeşlere ulaşılamazken terör örgütü PKK
ile bağlantılı oldukları 2 kişi gözaltına alındı. Bir dönem Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ile Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği ve Ulusal Baklagil Konseyi Başkanlığı da yapan Mahmut ve Hasan Arslan hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ailenin avukatı Murat Altındere, yaptığı açıklamada "Arslan ailesi söz konusu terör örgütlerinin en fazla mağdur ettiği kişiler arasında yer alıyor. Sadece iki şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır" dedi.