Faiz ve enflasyonu aşağı çekeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım
, ekonomide işlerin yolunda olduğunu belirterek, yeni döneme ilişkin de "Faizleri aşağıya indirmek, enflasyon
u aşağıya çekmek ana önceliklerimizin başında geliyor. Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edilecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli olanlar tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız" dedi. AA Editör Masası'na konuk olan Yıldırım, şunları söyledi: SİSTEM ETKİLİ OLDU:
Türkiye 1924-2002 tarihlerinde ortalama yüzde 4.7 büyüdü. 2003-2017 arası ortalama 5.7 büyüdü. Bir puan fark var. Diyeceksiniz ki ne var yani? AK Parti
bir puan fazla büyümüş ne böbürleniyorsunuz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer Türkiye 1924'ten bugüne 5.7 büyüseydi, dünya ekonomileri içinde 7'nci sırada olacaktı, 2.3 trilyon dolarla Fransa'dan sonra gelecekti. Şimdi 17'nciyiz. 2.6 kat büyümemiz gerekiyordu. Bu sistemin getirdiği sorunlardan, darbe girişimlerinden, vesayetten dolayı. Hesap ortada. BÜYÜYEN BİR ÜLKEYİZ:
Gerçekçi olmak lazım. Türkiye 'açık'la büyüyen bir ülke. Türkiye'nin petrol üretimi yok, buradan enerji açığı var. Aynı zamanda bütçe açığı da veren bir ülke, çift açıkla büyüyor, büyümesini de sürdürmesi lazım. 'Bekleyelim de açığımız olmasın ondan sonra büyüyelim' dediğiniz zaman, 20 yıl öncesinin Türkiye'sini konuşuyorsunuz demektir. KAPSAMLI BEDELLİ:
Şu anda 5 milyonun üzerinde askerlik çağında insan var. Adam 'beni askere al' diyor, 'Alamayız, ancak 350 bin kişi alırız' diyoruz. Dolayısıyla getirilecek çözümün daha kapsamlı, yapısal ve kalıcı olması lazım. DEV PROJELER KARARLILIKLA SÜRECEK
Dev projeleri bundan sonra da aynı kararlılıkla hayata geçireceklerini söyleyen Yıldırım, "Projeleri yaparken bütçemiz kısıtlı olduğu için yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız. Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım" dedi. Ekonomide işlerin yolunda olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sıkıntılarımız olmakla beraber işler yolunda. Bu sıkıntılardan tüm vatandaşımızın, asgari oranda etkilenmesi veya hiç etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu. KAMU KENDİ İÇİNDE TASARRUFA GİDECEK
Para politikalarıyla ilgili taahhütlerin ve kaynakların dengelenerek yönetilmesi gerektiğini anlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Faizleri ve faizleri aşağıya çekmek için tedbirler alınacak. Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız."