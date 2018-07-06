Yazılım şirketinden sertifika rekoru

Dünyada
pek çok ülkenin özel davetler alan başarılı yazılım
mühendislerini Türkiye'de kalmaya ikna etmek, finansal ve proje olarak tatmin edici alternatifler üretmek son derece önemli. Bu yıl tek kalemde en büyük yazılım ihracatını gerçekleştirerek bir rekora imza atan Etiya, şimdi de bir sertifika rekoru kırdı. Telekomünikasyon sektörü için global bazda ortak dil ve standartlar belirleyen uluslararası bağımsız platform TM Forum'daki sertifikalandırılmış iş süreçleri sayısını 108'den 120'ye çıkaran Etiya, böylece global arenada en yüksek seviyede uygunluk sertifikası sayısına ulaşan kurumsal yazılım şirketi oldu. TM Forum, firmaların ürün ve çözümlerini pazara çıkış süresini hızlandıran, siparişin nakde dönüş süresini kısaltan ve müşterilerin marka sadakatini artıran özellikleriyle öne çıkan ETIYA BSS Platformu'nun global yazılım standartlarına uygunluğunu onaylayarak Etiya'yı global arenada diğer kurumsal yazılım şirketleri arasında en üst kademede sertifikasyon ile onurlandırdı. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, "Etiya, yüzde 100 yerli yazılım ihracatının hükümet planlarında en kritik maddelerden biri haline geldiği bu günlerde Türk yazılım mühendisliğinin global vizyonuna büyük bir katkıda daha bulunmuş oldu. Etiya bu sertifikasyonlar sayesinde, dünyanın önemli yazılım merkezlerine Türk yazılımı ihraç edecek" diye konuştu. YAZILIM İHRACATINA KATKI
TM Forum'da, telekomünikasyon ve dijital hizmet sağlayıcılarına, 360 derece uçtan uca müşteri, ürün ve satış süreci yönetme imkânı yaratan Etiya BSS Platformu'nun kampanya ve ürünlerde müşteriye özelleştirilmiş stratejiler sunması, satış ve gelirlerinde artış sağlayıcı uygulama özelliklerine de dikkat çekildi. Türk Telekom
gibi telekom sektörünün büyük oyuncularına çözümler üreten şirket, uzmanlaştığı alanlarda girişimlere de yatırım yapıyor.