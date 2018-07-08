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Son dakika: fiyatları ne kadar? belli oldu mu? ?

Son dakika haberi: Kurban Bayramı bu yıl 20 Ağustos'ta başlıyor. Milyonlarca vatandaşlar kurban bayramının gelmesini beklerken, fiyatlarını da merak ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, bu yıl kurbanlıklar enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. lıkta en düşük rakamın 7 bin, küçükbaşta ise 1.000 TL olması öngörülüyor. İşte ile ilgili tüm ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 8.7.2018 16:49
Son dakika: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2018 kurban fiyatları?

Son dakika: Kurban Bayramı'na 1.5 ay gibi bir süre kaldı. Zincir hipermarketler şimdiden satışına başlarken, vatandaşlar da nı heyecanla merak ediyor. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacak. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

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Son dakika: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2018 kurban fiyatları?
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