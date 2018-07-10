Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim, Bakan Naci Ağbal görevi, Berat Albayrak'a teslim töreninde konuşuyor.

Naci Ağbal'ın konuşmasından satırbaşları:

"Büyük bir huzur içerisinde görevi teslim ediyorum. Memleketimizin iyiye gitmesi noktasında güzel işler yaptık. Bakan arkadaşlarıma da müteşekkirim. Bugün itibariyle bakanımıza görevi devremekten de mutluyum. Kendisi büyük bir birikime sahip. Kendisini de yardımcı olacağız. Ben bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü gece gündüz çalıştılar."