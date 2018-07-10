HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Giriş Tarihi: 10.7.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 16:20
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim, Bakan Naci Ağbal görevi, Berat Albayrak'a teslim töreninde konuşuyor.

Naci Ağbal'ın konuşmasından satırbaşları:

"Büyük bir huzur içerisinde görevi teslim ediyorum. Memleketimizin iyiye gitmesi noktasında güzel işler yaptık. Bakan arkadaşlarıma da müteşekkirim. Bugün itibariyle bakanımıza görevi devremekten de mutluyum. Kendisi büyük bir birikime sahip. Kendisini de yardımcı olacağız. Ben bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü gece gündüz çalıştılar."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN