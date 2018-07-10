İhalelere iki kat talep

Türkiye'nin yeni dönem
inin fitilinin ateşlendiği 24 Haziran seçimlerinin ardından piyasalarda esen iyimser hava, yeni hükümet sistemine geçişin ilk gününde de devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilk turda seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasının ardından olumlu ayrışmasını sürdüren borsa
da endeks 100 binin üstünü gördü. Hazine, dün gerçekleştirdiği üç ihalede borçlanmada zorlanmazken, iki kattan fazla taleple karşılaştı. Özellikle 2023 vadeli tahvile 9.1 milyar TL ile rekor teklif geldi. Bu kağıttaki net satış tutarı ise 4.7 milyar lira olarak gerçekleşti. 2028 vadeli tahvile de 7.4 milyar TL teklif geldi. DOLAR 4 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ
Seçim öncesinde 4.68 TL'nin üstünde bulunan dolar, daha sonra oluşan iyimserlikle başlayan düşüşünü dün hızlandırdı. Küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar dün gün içerisinde 4.5125 TL ile 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. TL, yüzde 1.3 ile dolar karşısında en fazla kazanan para birimi oldu. Buna karşılık kur, gece sığ işlemlerle 4.69 TL'nin üstüne yükseldi. BORSADA ENDEKS 100 BİNİ GEÇTİ
24 Haziran'ın ardından yurtdışı piyasalardan olumlu ayrışan Borsa İstanbul'da endeks dün 31 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 bini geçti. Gün içinde 100 bin 807 puana kadar çıkan endeks, günü yüzde 1.88'lik yükselişle 100 bin 585 puandan tamamladı. Şirketlerin değeri 24 Haziran'dan sonra 37 milyar lira artarak 808 milyarı geçti. HAZİNE DÜN ZORLANMADI
İYİMSER hava Hazine'nin üç ihalesine yansıdı. Piyasa yapıcı bankaların teklifleri 14.5 milyar lira ile, satış tutarı 7.7 milyarın iki katına ulaştı. İhalelerde üç tahvile 7.7 milyar lira teklif gelirken, satış 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti. YABANCI SATIŞI SONA ERDİ
SEÇIM belirsizliğinin sona ermiş olmasının ve Meclis'te uyumlu bir görünümün çıkmasının piyasalar üzerindeki baskının azalmasını sağladığına dikkat çeken İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "En olumsuz sürecin sona erdiğini söylemek mümkün. Borsa yükselmese bile artık düşüş görmeyebiliriz bunun yerine yatay dalgalanmalar olabilir. Yabancı ilgisi konusunda en azından satışların bittiğini görüyoruz. Alım yapmaya başladılar" dedi. BÜYÜME HİKÂYESİ DEVAM EDİYOR
TÜRK varlıklarında seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkması ile pozitif ayrışmanın devam ettiğini ifade eden GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Büyüme hikâyesi hâlâ güçlü olarak devam ediyor ve diğer temel faktörlerin de buna destek vermesi gerekir. Ekonomi yönetiminin icraatleri yatırımcının ana odak noktası olarak izlenecek" dedi. MERKEZ'DE SÜRE ŞARTI KALKTI
MERKEZ Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Bankanın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanacak. Yasadaki başkanın beş yıllığına atanmasına ilişkin ibare kaldırıldı. Para Politikası Kurulu'na ilişkin Merkez Bankası başkanın önerisi üzerine atanacak üyeye ilişkin "müşterek kararla" ibaresi metinden çıkarıldı. Başkan yardımcıları için aranan "meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış" olma şartı ile "Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile atanacağına" ilişkin ibare metinden çıkarıldı. BTK'DA YENİ DÖNEM
BILGI Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK
) başkanı, ikinci başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan değişiklikle de mevzuatta Siber Güvenlik Kurulu
'na yapılan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya merciye yapılmış sayılacak. TÜBİTAK, yeni dönemde öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek, onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla burs vermekle görevli olacak. Bilim Kurulu'nun adı Yönetim Kurulu oldu.