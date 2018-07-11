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11 Temmuz Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - buradan takip et!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün yükselişte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün bir yükseliş yaşıyor. ? fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 11 Temmuz 2018 Çarşamba çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve tam altın fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki çeyrek oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 09:45
11 Temmuz Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Altın fiyatları buradan takip et!

11 Temmuz Çarşamba sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar '''' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '''' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

302,86 TL

309,78

İşte 11 Temmuz Çarşamba altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

189,29 TL

189,47 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.252,05

1.252,25

YARIM ALTIN FİYATI

603,84 TL

619,55 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.260

1.272

TAM ALTIN FİYATI

1.249,31

1.280,78

piyasalar
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11 Temmuz Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Altın fiyatları buradan takip et!
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