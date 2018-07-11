11 Temmuz Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Altın fiyatları buradan takip et!

11 Temmuz Çarşamba sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...
309,78
İşte 11 Temmuz Çarşamba altın fiyatlarında son durum;
189,47 TL
1.252,25
619,55 TL
1.272
1.280,78