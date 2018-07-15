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bugün kaç TL? - 15 Temmuz kuru ne kadar oldu?

kurundaki hareketliliği yakından takip etmek isteyen yurttaşlar, kaç TL? ne kadar oldu? sorularıyla dolar ve döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar 15 Temmuz Cuma 2018 dolar kaç tl?

Giriş Tarihi: 15.7.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 14:11
Dolar bugün kaç TL? - 15 Temmuz döviz kuru ne kadar oldu?

Bu hafta altın ve yatırımcısına kazandırdı. Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 4,38 oranında değer kazanırken ise TL karşısında yüzde 5,48 oranında değer kazandı. İşte kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

Dolar ne kadar oldu sorusu döviz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 4.97 TL'nin üzerini gördükten sonra, yeni güne 4.84 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.86 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL'de işlem görüyor.

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Dolar bugün kaç TL? - 15 Temmuz döviz kuru ne kadar oldu?
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