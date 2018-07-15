Dolar bugün kaç TL? - 15 Temmuz döviz kuru ne kadar oldu?

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı. Altının gram fiyatı bu hafta yüzde 4,38 oranında değer kazanırken dolar kuru ise TL karşısında yüzde 5,48 oranında değer kazandı. İşte dolar kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

Dolar ne kadar oldu sorusu döviz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 4.97 TL'nin üzerini gördükten sonra, yeni güne 4.84 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.86 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL'de işlem görüyor.