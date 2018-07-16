HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları 16 Temmuz bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları burada!

16 Temmuz bugün: ve ? Güncel altın fiyatları burada!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün ufak dalgalanmalar yaşıyor. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olan altın, bugün nispeten sakin bir şekilde ilerliyor. ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 16 Temmuz Pazartesi 2018 çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 09:41
Altın fiyatları 16 Temmuz bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları burada!

16 Temmuz Pazartesi sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan altın fiyatları 16 Temmuz Pazartesi 2018 sabahına nasıl başladı? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

309,46 TL

316,46 TL

İşte 16 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

193,76 TL

193,80 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.243,69

1.244,14

YARIM ALTIN FİYATI

616,99 TL

632,91 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.282

1.295

TAM ALTIN FİYATI

1.276,53

1.308,40

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları 16 Temmuz bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN