Ambulans şoförü maaşları kaç TL? (2018)

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sağlanmasıyla beraber sağlık sektörüne yapılan yatırımların artmasıyla, gerek devlet gerekse özel kuruluşlarda bu sektöre olan personel ihtiyacı da arttı. Sağlık sektörü çok geniş bir alana sahip olup binlerce kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Ambulans şöförlüğü de bu iş alanlarından bir tanesidir. Bu mesleği yapan kişilerin trafik kurallarına uymaları, çok iyi araba kullanmaları, hızlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Peki ambulans şoförü maaşları ne kadar? Ambulans şoförü görevleri nelerdir?

AMBULANS ŞOFÖRÜ GÖREVLERİ NELERDİR?

- Ambulans şoförleri hastaların nakil yapılabilmesi için ve acil yardım amacı ile kullanılmakta olan teknik ve tıbbi malzemeler ile özel şekilde donatılmış ulaşım araçlarının kullanımını yaparlar.

- Ambulans şoförleri çalışmış oldukları işletmelerin çalışmalarına uygun prensipte hareket ederler.

- Araç gereç ve ekipmanların etkin şekilde kullanılmasını sağlarlar.

- İşçi sağlığı işçi güvenliği ve çevre koruma prensiplerine uygun şekilde hareket ederler.

- Meslek içerisinde bulunan verimlilik ve kalite esaslarına uygun olarak çalışırlar.

- Ambulans şoförleri alınacak her türlü acil ihbar ve çağrı durumuna göre hazır bulunur ve ambulansları da göreve hazır halde bulundururlar.

- 112 çağrılarını değerlendirerek kullanmış oldukları ambulansı ve ambulans ekibine acile alarak acil durum gerektiren olay yerine hareket ederler.

- Gereken durumlarda harita ve şehir planlamasında yararlanarak hareket ederler.

- Kullanmış oldukları telsizlerle komuta Kontrol merkezinden bildirilecek olan adresleri en kısa sürede ulaşım yaparlar.

- Ambulansta bulunan işaret lambaları ve sirenleri gerektiğinde kullanarak etkin hizmet sunarlar.

- Ambulans içerisinde bulunan ekipmanların ve kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak ile sorumludurlar.

- Ambulans içerisinde bulunan malzemelerin listesi oluşturmak ve tükenmek üzere olan malzemeleri gözden geçirilerek devamlılığını sağlamak ile görevlidirler.

- Herhangi gelebilecek görev için hazır halde bulunmalıdırlar.

- Ambulansın günlük bakımı ambulans şoförleri sorumluluğundadır.

- Ambulansları periyodik bakımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak ambulans şoförlerinin görevidir.

2018 AMBULANS ŞOFÖRÜ MAAŞI KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmekte olan ve göreve yeni başlayan ambulans şoförü genel olarak 3 bin lira civarı maaş almaktadır. Bu tutara kişinin ailevi durumu, evli olup olmaması ve çocuğunun olup olmaması eklendiğinde bu tutar değişmektedir. Özel sektör firmalarında istihdam etmekte olan personellerin ise maaşlarına bakıldığında genel olarak 2 bin liradan başlayan maaşlar ile personellerin ambulans şoförü mesleğini yaptığı görülmektedir. Yine bu tutarda hastanenin büyüklüğü ve iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir.