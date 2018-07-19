Pasaport sahteciliğine önlem geliyor

Diğerlerine göre daha güvenli olarak üretilen ve kullanıma sunulan İkinci Nesil Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Pasaport
larını, sahtecilerin sinsi planlarından korumak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir takım ilave tedbirler aldı. Kullanımı sonlanan pasaportların üzerinde bulunan çipleri tamamen imha etmek amaçlı delgeç imal edilmesi kararlaştırıldı. Merkez ve taşra teşkilatı görevlilerince gerçekleştirilen pasaport iptallerinde kullanmak üzere bin 250 delgeç alımı yapılacağı öğrenildi. SAHTECİLİĞE İLAVE TEDBİR
Pasaport ve sürücü belgelerine ait iş ve işlemleri yürütme görevi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarılmasının ardından 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26'ncı maddesi uyarınca ikinci nesil Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Pasaportları kullanılmaya başlandı. Yeni nesil pasaportların, sahteciliğe karşı daha güvenli olacak şekilde tasarlanmasına rağmen pasaportların fiziki iptali sonrası sahtecilikte kullanılmasının önlenmesi amacıyla da bir takım önlemler alınması öngörüldü. TAMAMEN İMHA EDİLECEK
Merkez ve taşra teşkilatı görevlilerince gerçekleştirilen pasaport iptallerinde pasaporta ait yongayı (çip) usulünce delecek delgeç imal edilmesi kararlaştırıldı. Eski pasaportlardaki çipleri kullanarak FETÖ
başta olmak üzere suç şebekelerine sahte pasaport temin eden, suçluları kaçıran sahtecilerin yakalanması, yöntemleri deşifre edilmişti. Tam anlamıyla imha edilmeyen çipleri ele geçiren sahtecilerin, bunları kullanarak iptal olan pasaportları dolaşımda gibi gösterme çabaları çipleri imha edecek delgeçle engellenmiş olacak.