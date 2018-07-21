İhracatta Temmuz rekoru

Temmuz ihracatında 20 Temmuz itibarıyla yüzde 20 artışla devam ettiklerini belirten Gülle "Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamını açıklayacağız. Bu da 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarı taşıyacak." dedi. AA Finans Masası'na konuk olan Gülle, ihracat artışının haziranda belki de seçim nedeniyle biraz beklentilerin altında kaldığını, temmuz ayı artışının yıl sonunda 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacağını söyledi.



BÜYÜMEDE %5'İ GEÇERİZ

Türkiye'nin seneyi yüzde 5 veya bunun üzerinde bir büyüme ile bitirebileceğini ifade eden Gülle, yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

Otomotiv ihracatının yıl sonunda 31-32 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini anlatan Gülle, bu sektörün, birkaç sorunun çözümüyle ihracat artışını hızland��rabileceğini ifade etti. TİM olarak ihracatı teşvik projelerine ağırlık vereceklerini ifade eden İsmail Gülle "Taleplerimizi ilettik. 10'un üzerinde bir proje hazırladık. İnşallah bunların hepsi sayın bakanımızın (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan) onayıyla gerçekleşir. İhracatçılarımıza inşallah önümüzdeki dönemde güzel teşviklerimiz, desteklerimiz olacak." dedi. 13 kurumun 150'ye yakın teşvik verdiğini, bunları toparlayıp basitleştirip birleştirmek gerektiğini söyleyen Gülle bazı ihracatçıların bu teşviklere ulaşmadaki isteksizliğini kolaylaştırma yoluyla tedavi etmek gerektiğini ifade etti.

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