Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları 122 ülke ve 304 noktadaki operasyonları ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda yakaladığı başarılar ve açıklanan rekorlar ile adından dünyanın dört bir yanında bahsedilen Türk Hava Yolları, Amerikan CNN International kanalında Quest programında konu oldu. Türk Hava Yolları'nın başarısında liderlik rolünü üstlenen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı programda Türk Hava Yolları'nın başarı hikayesini aktardı.

"MUHTEŞEM LOKASYON, KUSURSUZ ORGANİZASYON"

Türk Hava Yolları'nı bugünkü başarıya taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran İlker Aycı bu başarıyı "Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" sözleri ile özetledi. İstanbul'un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu ve İstanbul'u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirten İlker Aycı "İstanbul'un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu; planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz." dedi.

"HEDEFLERİN ÜZERİNDE RAKAMLARA ULAŞILDI"

Şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu aktaran M. İlker Aycı, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını söyledi. İlker Aycı, rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını ve başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Ayrıca M. İlker Aycı içinde bulunduğumuz 2018 yılında da hem Türk Hava Yolları hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaşıldığını dile getirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Internatıonal’a konuk oldu