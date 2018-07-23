Dünyanın en eski buğdayından 20 ton üretim

Artuklu ilçesine Bağlı Eryeri köyünde, Birleşmiş Milletler'in de desteklediği "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" projesi kapsamında ekilen Mezopotamya'nın en eski buğdaylarından "Sorgül" buğdayının hasadı yapıldı. Projeyi yürüten, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Basque Culinary World Prize'da (Bask Dünya Aşçılık Ödülleri
) finallerine ikinci kez kalan Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir
, elde edilen 20 ton Sorgül'ü, köylü kadınlarla birlikte ayıklamaya başladı. Tarımın ilk olarak Mezopotamya ovasında başladığını söyleyen Ebru Baybara Demir, "Buğday 13 bin yıl önce ilk burada ekilmiş ve dünyaya da buradan yayılmış. Yaptığımız araştırmada Mezopotamya topraklarında 11 çeşit daha buğdaya rastladık. Susuz veya çok az suyla yetişen tohumlar var. Bunların başında da Sorgül buğdayı geliyor. 'İyi şeyler yemek için, iyi şeyler ekip biçmeliyiz' diyerek başladığımız projeyle, geleneksel tarım bilgisiyle Mezopotamya'da en eski buğdayını, tekrar çoğaltarak, bir kez daha dünyaya yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu. KADIN ISTIHDAMI SAĞLANDI
Amaçlarının kadın istihdamını artırmak ve yerel tohumların korunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Demir, 70 kadınla başladıkları projede, şu andaki istihdam sayısının 224 olduğunu söyledi.