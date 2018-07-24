Barıştan yeni bir finansal enstrüman çıkacak

İMAR Barışı
'nın Türkiye'de en az 13 milyon yapıyı ilgilendirebileceğini belirten İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz
, 31 Ekim'e kadar başvuru süreci devam edecek imar barışıyla hem kentsel dönüşüm için çok ciddi bir kaynak yaratılacağını, hem de gayrimenkulde yeni bir finansal enstrüman ortaya çıkacağını söyledi. İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alarak devletle barışan yapılara bankaların kredi verebileceğini hatırlatan Hüseyin Oflaz "Resmi mülkiyet sisteminin gelmesi ve ekonomik değerinin belirlenmesi demek, kredi olarak, teminat olarak kullanılabilir hale gelmesi anlamını taşıyor" diye konuştu.