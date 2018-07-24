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haber: düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar! komisyonunda kabul edildi

haberi... Bedeli askerlik düzenlemesi dün komisyonunda kabul edildi. TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda Askerlik Kanunu ve bazı konularda düzenlemeler yapıldı. 28 gün olarak düşünülen te gün sayısı 21'e düşürüldü. Bedelli askerlik yaş sınırı da belli oldu. Bedeli askerlik ücreti 15 bin TL yaş sınırı ise 25 olarak kabul edildi.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 08:32
Son dakika haber: Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar! TBMM komisyonunda kabul edildi

haberi... düzenlemeleri ile ilgili tüm detaylar burada! 24 Haziran seçimlerinden önce seçiminin sonuçlanmasının hemen ardından ana gündem maddesi olarak belirlenen Bedelli askerlik dün komisyonu tarafından görüşüldü. Kabul edilen maddeye göre, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

YAŞ 25 BEDEL 15!

Bedelli askerlik yaş sınırı dün komisyonda 25 olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti ise 15 bin TL olarak kararlaştırıldı. Bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar onaylanmasının hemen ardından 3 ay içinde müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

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Son dakika haber: Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar! TBMM komisyonunda kabul edildi
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