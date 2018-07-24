Son dakika haber: Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar! TBMM komisyonunda kabul edildi

Son dakika haberi... Bedelli askerlik düzenlemeleri ile ilgili tüm detaylar burada! 24 Haziran seçimlerinden önce seçiminin sonuçlanmasının hemen ardından ana gündem maddesi olarak belirlenen Bedelli askerlik dün TBMM komisyonu tarafından görüşüldü. Kabul edilen maddeye göre, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

YAŞ 25 BEDEL 15!

Bedelli askerlik yaş sınırı dün komisyonda 25 olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti ise 15 bin TL olarak kararlaştırıldı. Bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar onaylanmasının hemen ardından 3 ay içinde müracaatlarını yapmaları gerekiyor.