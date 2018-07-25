5G’ye yerli ve milli imkânlarla geçilecek

2020'de
tüm dünya ile birlikte eşzamanlı olarak 5G'ye geçecek olan Türkiye
'de geçişin yerli ve milli imkânlarla yapılabilmesi için önemli bir imza atıldı. 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni ile 5G ve Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G seviyelerini hedefleyen bir altyapı üzerinde çalışma başlatıldığına dikkati çekerek, yerli baz istasyonu ULAK
'ın da geliştirilerek kullanılmaya başlandığını anımsattı.
Bakan Turhan, "5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırmamız, ayrıca dünyada bu konuda ilk ürün geliştiren ülkeler arasına girmemiz şart. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz" dedi.