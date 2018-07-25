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Bedelli kredisi en düşük faiz oranları! - 15 bin lira Bedelli kredisinin geri ödemesi ne kadar?

'de grup toplantısının ardından Başkan Erdoğan 21 gün süresini onayladığı belirtti. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen asker adaylarının en çok merak ettiği konuların başında kredi faizlerinin ne kadar olacağı sorusu geliyor. Peki 15 bin kredi çekenler ne kadar faiz ödeyecek? Bedelli askerlik kredi hesaplama! Tüm bu soruların cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:53
Bedelli kredisi en düşük faiz oranları! - 15 bin lira Bedelli kredisinin geri ödemesi ne kadar?

bekleyen vatandaşlar sonunda muu haberi aldılar. Bedelli askerik 25 yaş 15 bin TL bedel ve 21 gün askerlik yapma şartıyla meclis komisyonundan geçti. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların şuanda en çok merak ettiği konularından biri ise bedelli kredisi. Bedelli kredisi çekecek vatandaşlar geri ödeme miktarlarını merak ediyorlar. Binlerce vatandaş kredi çekmek için bankaların kapılarını çalacakken geri ödeme faiz oranlarını sizler için derledik. Peki 15 bin TL kredi çeken kişiler için geri ödemesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

YAŞ 25 BEDEL 15 GÜN 21

Kabul edilen 2. maddeyle askeri hizmetin gerektirdiği ve 'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak bedelli askerlikte yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

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Bedelli kredisi en düşük faiz oranları! - 15 bin lira Bedelli kredisinin geri ödemesi ne kadar?
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