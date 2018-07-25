Bedelli kredisi en düşük faiz oranları! - 15 bin lira Bedelli kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar sonunda mutlu haberi aldılar. Bedelli askerik 25 yaş 15 bin TL bedel ve 21 gün askerlik yapma şartıyla meclis komisyonundan geçti. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların şuanda en çok merak ettiği konularından biri ise bedelli kredisi. Bedelli kredisi çekecek vatandaşlar geri ödeme miktarlarını merak ediyorlar. Binlerce vatandaş kredi çekmek için bankaların kapılarını çalacakken geri ödeme faiz oranlarını sizler için derledik. Peki 15 bin TL kredi çeken kişiler için geri ödemesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

YAŞ 25 BEDEL 15 GÜN 21

Kabul edilen 2. maddeyle askeri hizmetin gerektirdiği ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak bedelli askerlikte yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.