İlk boru test laboratuvarı Ankaralı girişimciden geldi

Ankara
OSTİM'de faaliyet gösteren Borlab, Türkiye'de tek özel ve bağımsız boru test laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Plastik borulara yönelik testleri gerçekleştiren, yakın zamanda metal boruların analizlerini de yapacak şirket, bir girişimcilik başarısı aynı zamanda. 18 yıllık sektör tecrübesini şirketine aktaran firma ortağı Ekrem Demir, 1999'da bir boru firmasının laboratuvarında mesleğe adım attığını belirtiyor. 2006 yılına kadar bu şirkette çalışmalarına devam eden Demir girişimcilik hikayesini şu sözlerle anlatıyor: "2013 yılına kadar sektörün önde gelen bir markasında kalite şefi olarak görev yaptım. Boru fabrikalarında da akredite laboratuvarları var ama kurumlar tam bağımsız akredite laboratuvar tercih ediyor. Sektörde bu alanda böyle bir açık vardı. Ortağım Kerim Kenan Özşimşek'le Borlab'ı kurma kararı aldık. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 300 metrekare bir alanda 4 kişiyle yola çıktık. 2017'de OSTİM OSB'de bin metrekarelik bir alana geldik. Amacımız yaklaşık olarak 5 bin metrekarelik büyük bir laboratuvar merkezi kurmak. Hem bizim hem ülkemiz için kaliteyi artırmak istiyoruz."