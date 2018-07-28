Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki resmi temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.55'te başkent Lusaka'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı'ndan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve eşi Esther Lungu tarafından uğurlandı.

Uğurlamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'dan ayrıldı.