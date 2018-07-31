Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından takibi yapılan evde bakım maaşı, evinde hasta, yaşlı ve engelli bir kimseye bakanlar alabiliyor. Evde bakım maaşı alan hasta bakıcılar geçtiğimiz bayramda ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi ödemesinin kendilerine verilip verilmeyeceğini sorguluyorlar. Ramazan Bayramında 1000 lira ikramiye ödemesinden yararlanamayan hasta bakıcıların sayılı günler kalan Kurban bayramında da ikramiye alması beklenmiyor. Henüz açıklama yapılmazken evde bakım maaşı alanlara ikramiye ödemesi kararı takip ediliyor, gözler Bakanlıktan yapılacak açıklamada.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANA İKRAMİYE VAR MI?

Evinde bir hasta, yaşlı yahut engelli kişilere bakan hasta bakıcılar aylık 1085 lira ödeme alıyorlar. Evde bakım maaşı almak için hane içine giren kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor. Ramazan bayramında ödenmeye başlanan her emekliye bin lira ikramiye ödemesinden faydalanamayan evde bakım maaşı alanlar kurban bayramında durumun ne olacağını merak ediyorlar. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmezken, evde bakım maaşı alan hasta bakıcılara bu bayram da ikramiye ödenmesi beklenmiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN...

Evde bakım maaşı almak isteyen hasta yakının üç temel kriteri yerine getirmiş olması gerekiyor. Gelir ve bakıma muhtaçlık durumu uygun olan vatandaşlar kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorlar. Evde bakım aylığına başvuru için;

*Ailenin gelir kriterine uygun olması,

*Hastanın bakıma muhtaç olması,

*Hastanın ağır engelli olduğuna dair sağlık raporunun olması gerekiyor.

Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir.

Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 14'lük artışla gelir kriteri 967.27 liraya yükseldi. Geçen yıl yaptığı başvuruda hane içinde fert başına gelir 847.17 liranın üzerinde çıktığı için evde bakım maaşı bağlatamayanların gelir seviyesi bu rakamlara yakın ise ocak ayından itibaren artan asgari ücret dolayısıyla yeniden gelir testi yaptırmaları yararlı olabilir. Yapılacak test sonucunda kişi başına gelirleri 967 liranın altında kalanlara evde bakım maaşı bağlanabilir.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşların 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Ayrıca bu belgelerin engelli ve engelli ile aynı evde kişiler için temin edilmesi gerekmektedir. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu için Gerekli Belgeler;

- Engelli Sağlık Kurulu raporu

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve - yerleşim yeri belgesi

- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe - - - -

- Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

- Boşanma halinde boşanma kararı