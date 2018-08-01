GSM hattında kalan para iade edilecek

Kapatılan ya da kenara atılan ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar operatörler tarafından vatandaşa iade edilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK
) aldığı karara göre, ön ödemeli hatlarda kalan bakiyeler aboneye 2 yıl içinde iade edilemezse para artık operatöre kalmayacak. 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri
olarak devlete iade edilecek. Uzmanlar, ön ödemeli hatlarda kalan bakiyelerin 2 yıl sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete iadesinin yapılması durumunda 100 milyonlarca lira iadenin söz konusu olacağını söylüyor. Uygulamada ön ödemeli hattın fesih olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmesi için SMS, mail ya da arama yoluyla bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor.
SÜRE 2 YIL
Operatörler kalan parayı eğer 2 yıl içinde aboneye iade edemezler ise mektupla bildirmesi son çare olacak. Yine de vatandaş 2 yıl içinde parasını almazsa bakiyeler devlet kasasına aktarılacak. Bu 2 yıl içinde abone, mevcut aboneliklerine ya da yeni abonelik açarsa bu aboneliklere aynı işletmecideki kapanmış ön ödemeli hatlardaki varsa kalan bakiyelerini aktarabilecek. Mevutta ön ödemeli hatlarda 6 ay para yüklemeyen abonelerin giden aramaları kapatılmakta, 9 ay yüklemez ise gelen aramalarına kapatılmakta, 12. ayın sonunda ise otomatik olarak fesih uygulanmakta. Yeni kararla, abonelere 10 lira yüklemeleri halinde 6 ay gelen-giden aramalara açık şekilde aktif olma imkânı tanındı.
VATANDAŞ E-DEVLETTEN ÖĞRENEBİLİR
Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede tüketicilerin TC. numaraları, kurumların ise vergi numaralarıyla operatör bayilerine, çağrı merkezlerine ya da e-devlet üzerinden müracaatları halinde kendilerine ait tüm aktif ve pasif abonelik sayılarını borç ve alacak bilgilerini öğrenebileceklerini belirtti. Özellikle ön ödemeli aboneliklerin çok yüksek oranlarda olduğu mobil işletmecilerde bugüne kadar çok sayıda fesih işleminin gerçekleştiğini belirten Öcal, işletmecilerin geriye doğru ödemede kaç yıl gitmesi gerektiğinin ise muğlaklığını koruduğunu söyledi. Öcal, "Ön ödemeli hatlarda kalan bakiyelerin 2 yıl sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete iadesi, gerçek anlamda yapılabilirse 100 milyonlarca lira iade söz konusu olur. Bu, bankalarda unutulan paraların devlete geçmesi gibi bir uygulama" dedi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI % 9.1 AZALDI
Ekonomide yılın ikinci çeyreğinde başlayan dengelenme süreci, dış açık rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, haziranda ihracat
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolara, ithalat yüzde 3.8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolara düştü. Dış ticaret
açığı yüzde 9.1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 68.5'ten 70.2'ye yükseldi.