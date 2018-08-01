Son dakika: 'Yeniden yapılandırma' süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a uzatıldı.

'Yeniden yapılandırma' süresi uzatıldı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılandırma kapsamında bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borç yapılandırıldı" denildi.

Söz konusu yapılandırma kapsamında, bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borcun yapılandırıldığının aktarıldığı açıklamada, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin en geç 27 Ağustos günü sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiği bildirildi.