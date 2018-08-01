Telekom’un girişimcilik merkezi Santral açıldı

Türk Telekom
, Tahtakale'deki Santral binasını girişimcilerin ücretsiz olarak kullanabileceği bir topluluk merkezi haline getirdi. Şirket, Santral binasında, girişimcilerin birbiri ile etkileşim ve paylaşımlarını artırarak projelerini hızlandırmasına katkı sunmayı hedefliyor. Girişimciler, iki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi, Türk Telekom'un teknoloji altyapısı ile birlikte ücretsiz kullanabilecek.
DOĞRU ORTAM DOĞRU ZEMIN
Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirket olarak, girişimcilik ruhuna verdikleri önem ve inovasyonun iş süreçlerine olan katkısından bahsetti. Girişimcilik konusunda ekosistem oluşturmak istediklerini belirten Er, şunları kaydetti: "Girişimcilik ne kadar gelişirse, hem Türkiye'nin, hem şirketimizin hem de ekonominin daha etkin hareket edebileceğine inanıyoruz. Eskiden 2-4 yılda yaptığımız projeleri, dünyadaki paydaşlarla çalışarak, hızlı şekilde 3-6 ayda çıkartabiliyorsunuz. Bunun için, doğru ortam ve zeminin, doğru mekânların olması lazım."