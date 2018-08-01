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da başvuru süresi ’a uzadı

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Yapılandırmada başvuru süresi 27 Ağustos’a uzadı
Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasında süre 'a uzatıldı. Hazine ve , bugüne kadar 45.3 milyar liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bundan sonra yeni bir nın öngörülmediği belirtilerek, bunun mükellefler için son fırsat olduğunun altı çizildi. Açıklamada, "Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 27 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekiyor. Ödeme süresi 31 Temmuz olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti, 2017'de elde edilen gelire ilişkin verginin ikinci taksiti, 6736 kapsamına giren borçların dokuzuncu taksiti, 7020 Sayılı Kanun kapsamındaki borçların yedinci taksiti ödemelerinde süre uzatımı söz konusu değildir" denildi.
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Yapılandırmada başvuru süresi 27 Ağustos’a uzadı
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