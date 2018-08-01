Yapılandırmada başvuru süresi 27 Ağustos’a uzadı

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasında süre 27 Ağustos
'a uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı
, bugüne kadar 45.3 milyar liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bundan sonra yeni bir yapılandırma
nın öngörülmediği belirtilerek, bunun mükellefler için son fırsat olduğunun altı çizildi. Açıklamada, "Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 27 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekiyor. Ödeme süresi 31 Temmuz olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti, 2017'de elde edilen gelire ilişkin verginin ikinci taksiti, 6736 Sayılı Kanun
kapsamına giren borçların dokuzuncu taksiti, 7020 Sayılı Kanun kapsamındaki borçların yedinci taksiti ödemelerinde süre uzatımı söz konusu değildir" denildi.