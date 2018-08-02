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de 5 püf nokta

de seçilecek müteahhidin Bakanlık onaylı olması çok önemli. İşte Kentsel dönüşümde dikkat edilmesi gereken 5 püf nokta.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 00:45 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 00:49
Kentsel dönüşümde 5 püf nokta
Kentsel dönüşüm sürecinde binasını yenilemek isteyenler için en hassas konu, doğru müteahhit firma ile anlaşabilmek. Yapı kalitesi, konutun değeri, projenin teslim tarihi gibi konularda mağduriyet yaşamadan güvenli, sağlıklı ve konforlu binalara sahip olabilmek için çok detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Son, müteahhit seçerken dikkat edilmesi gereken 5 altın kuralı şöyle sıraladı:

İSKAN BELGESI ŞART
"İskan belgesi belediyeler tarafından, binanın ruhsattaki şartlara uygun olup olmadığı ve sağlamlığı kontrol edilerek verildiğinden, tüketici kendi güvenliği için müteahhit firmadan mutlaka iskan alınmasını talep etmelidir."

BAKANLIK ONAYLI OLMALI
"Bir müteahhidin kapsamında proje gerçekleştirebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen müteahhitlik lisansının olması gerekiyor."

REFERANSLAR ARAŞTIRILMALI
"Müteahhit firmanın geçmiş projelerini mümkünse yerinde görerek inşaat kalitesini incelemek, taahhütlerini yerine getirip getirmediğine, projelerini zamanında teslim edip etmediğine ve projelerin prim oranına bakmak önemli."

METREKARE FİYATINA BAKILMALI
"Bina tesliminde öngörülen daire metrekare fiyatı mutlaka dikkate alınmalı. Firma, standartların üzerinde yüksek arsa payı verdiğinde mecburen kaliteden feragat etmek zorunda kalır. Bu da maddi kayıplara yol açabilir."

STATİK VE ESTETİK DEĞER SORGULANMALI
"Tüketicilerin binalarını yeniletirken hem statik hem de estetik değerleri sorgulamaları gerekiyor. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerine önem veren inşaat firmaları tercih edilmeli."

Kaynak: TAKVİM
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Kentsel dönüşümde 5 püf nokta
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