Doğu Anadolu’nun üreten şehri Malatya

Hava, kara ve demiryolu gibi gelişmiş ulaşım ağına sahip olması nedeniyle şehirlerarası bir kavşak noktası konumunda olan Malatya
aynı zamanda Doğu Anadolu
Bölgesi'nin ekonomik açıdan en gelişmiş illeri arasında yer alıyor.
Yatırım ve sanayi altyapısı tamamlanmış olan 3 adet Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) ve 2 adet yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgeleri ile kaliteli işgücü yaratmaya devam eden Malatya, Türkiye ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.
İhracata da ağırlık veren şehirde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2017'de 355 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam 2018 yılının ilk altı ayında ise 173 milyon dolar.
Malatya'da en çok ihracat yapılan ürünlerin başında kuru meyve ve mamulleri yer alırken, hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, su ürünleri ve hayvansal mamulleri ve makine aksamları da ihracatı yapılan ürünler arasında yer alıyor.
YATIRIMLARA DESTEK
Bölgesel ve sektörel teşvik programında 6'ncı bölgede yer alan Malatya'da yatırım yapacak yatırımcılar, 6'ncı bölge destekleri kapsamında, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından 7 yıl yerine 12 yıl, sigorta primi işçi hissesi ve işçi gelir (stopaj) vergisi desteklerinden de 10 yıl yararlanabiliyor.
Ayrıca, KDV iadesi ve KDV istisnası uygulamalarından da faydalanıyor.
500 İŞLETME YER ALACAK
1.216 hektarlık alana sahip olan 3'üncü OSB 14 fabrika üretim yapıyor. Şu an ikinci etap alanda yol yapım ve altyapı çalışmaları devam eden OSB'de, bununla birlikte elektrik ve doğalgaz altyapı hizmetlerinin de tamamlanarak 88 sanayi parselinin de katılımcıların kullanımına sunulması planlanıyor. OSB'de tüm etaplar tamalandığında 500 işletmeyle 50 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
11 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
300 hektarlık alana sahip 1'inci OSB'de 134 fabrikada 11 kişiye istihdam sağlanıyor. OBS'de faaliyet gösteren fabrikaların sektörel dağılımı ise şöyle:
Gıda 36
Tekstil 37
Tarım aletleri ve makine üretimi 4
İnşaat Sanayi 16
Madeni Eşya Sanayi 3
Plastik 8
Elektronik Sanayi 4
FARKLI SEKTÖRLERDE ÜRETİM VAR
350 hektarlık alana sahip 2'nci OSB'de 138 fabrikada 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor. Malatya'nın ekonomik çeşitliliğine önemli bir katkı sunan bu OSB'de tekstil ve gıdanın yanı sıra, sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde de üretim yapılıyor. OBS'de faaliyet gösteren fabrikaların sektörel dağılımı ise şöyle:
Gıda 68
Tekstil 32
Makina ve Yedek Parça 24
Doğrama ve Plastik 11