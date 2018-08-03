Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurban Bayramı Kurbanlık bedeli için tıklayın! Büyükbaş, küçükbaş...

Kurban fiyatları ile ilgili ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların aralıksız araştırmaları sürüyor. Kurban Bayramı'nın gelmesine artık sayılı günler kala kurbanlık fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırma yapmaları başladı. Kurbanlık fiyatları ile ilgili detaylar belli olmaya başlarken bu yıl yüzde 10 civarında zam olması bekleniyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin önemli olduğu kurbanlık fiyatları ile ilgili en doğru bilgiler yine Sabah.com.tr'de!

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kurban fiyatları ile ilgili henüz net bir bilgi gelmezken rakamlar ise ilk 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tahmin edilmeye başlandı. Kurban fiyatlarını görmek için ikinci sayfaya geçiniz...