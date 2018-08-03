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ne kadar? 2018 Kurbanlık bedeli için tıklayın! Büyükbaş, küçükbaş...

fiyatları ne kadar? 6 aylık enflasyon verilerinin etkili olduğu ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatlarını aratmaya başladılar. 2018 yılı Kurbanlık fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konulardan biri oldu. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kurbanlık bedelleri ile ilgili tüm detaylar burada!

Giriş Tarihi: 3.8.2018 10:11
Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurban Bayramı Kurbanlık bedeli için tıklayın! Büyükbaş, küçükbaş...

Kurban fiyatları ile ilgili ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların aralıksız araştırmaları sürüyor. 'nın gelmesine artık sayılı günler kala ile ilgili vatandaşların araştırma yapmaları başladı. Kurbanlık fiyatları ile ilgili detaylar belli olmaya başlarken bu yıl yüzde 10 civarında zam olması bekleniyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin önemli olduğu kurbanlık fiyatları ile ilgili en doğru bilgiler yine Sabah.com.tr'de!

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kurban fiyatları ile ilgili henüz net bir bilgi gelmezken rakamlar ise ilk 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tahmin edilmeye başlandı. Kurban fiyatlarını görmek için ikinci sayfaya geçiniz...

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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurban Bayramı Kurbanlık bedeli için tıklayın! Büyükbaş, küçükbaş...
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