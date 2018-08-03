Öğrencilere ev sahipliği yaptılar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" kapsamında 113 ülkeden 850 öğrenci Türkiye'de misafir ediliyor. 15 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen programa İnönü Üniversitesi
de ev sahipliği yapıyor. Üniversitenin TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem'in Malatya koordinatörlüğünü yürüttüğü programda 24 öğrenci hafta içi üniversitede Türkçe eğitimi alıp, öğleden sonra da Malatya'nın tarihi ve turisttik bölgelerini tanıma fırsatı buluyor. Öğrencilerin hafta sonları çevre illerde birtakım tarihi turistik geziler gerçekleştirdiğini belirten İlhan Erdem, bu kapsamda Darende ve Nemrut Dağı'na gittiklerini kaydetti. Erdem, "Kayısı bahçelerinde de hasat yapan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde ebru yaptı. Kabak oymacılığı, hüsn-ü hat, çini süsleme gibi etkinliklere katılan yabancı çocuklara Malatya halayı da öğretildi" dedi. 5 Ağustos'ta Türkiye turu için yola çıkacak olan öğrenciler, İstanbul gezisinden sonra 12 Ağustos'ta ülkelerine dönecek.