HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Hesap işletim ücreti geri alınabilecek

geri alınabilecek

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Hesap işletim ücreti geri alınabilecek
Ticaret Bakanlığı, yle ilgili açıklama yaptı. Hesap işletim ücretinin yasal dayanağının ortadan kalktığını hatırlatan bakanlık, milyonlarca tüketiciye paranın bankalardan nasıl alınacağına dair yol gösterdi. Paranın iade edilmemesi durumunda, ispatlayıcı bilgi ve belgelerle uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6 bin 860 TL'ye kadar) Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru yapılabileceği de kaydedildi. Buna göre, tüketiciler dilekçeleri veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti. gtb.gov.tr adresli internet sitesine müracaatta bulunabilecek.

TÜKETİCİLERE UYARI
Bakanlık, tüketicileri, hesap işletim ücretinin iadelerinin sağlanması için danışmanlık hizmeti verilebileceğine ilişkin taleplere itibar etmemeleri ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Bu ücretin, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın, müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hesap işletim ücreti geri alınabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN