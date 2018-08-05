Hesap işletim ücreti geri alınabilecek

Ticaret Bakanlığı, hesap işletim ücreti
yle ilgili açıklama yaptı. Hesap işletim ücretinin yasal dayanağının ortadan kalktığını hatırlatan bakanlık, milyonlarca tüketiciye paranın bankalardan nasıl alınacağına dair yol gösterdi. Paranın iade edilmemesi durumunda, ispatlayıcı bilgi ve belgelerle uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6 bin 860 TL'ye kadar) Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru yapılabileceği de kaydedildi. Buna göre, tüketiciler dilekçeleri veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti. gtb.gov.tr adresli internet sitesine müracaatta bulunabilecek.
TÜKETİCİLERE UYARI
Bakanlık, tüketicileri, hesap işletim ücretinin iadelerinin sağlanması için danışmanlık hizmeti verilebileceğine ilişkin taleplere itibar etmemeleri ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Bu ücretin, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın, müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtildi.