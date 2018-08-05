Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Açıklama

Anayasamızın 22. maddesinde "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir" ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.