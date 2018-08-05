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Turkcell, ve Vodafone’dan Kamuoyuna Açıklama

Son günlerde sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 12:18
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Açıklama

22. maddesinde "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir" ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Açıklama
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