HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları

: bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2018 - euro fiyatları

nda yaşanan hareketliliği devam ediyor. Ekonomide yurttaşların en çok araştırdığı konuların başında yer alan fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu yer alıyor. 6 Ağustos 2018 Pazartesi sabahı yine en çok sorgulanan konu dolar kuru oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 5,1150 liradan, euro ise 5,9120 liradan haftaya başladı. İşte serbest piyasada 6 Ağustos güncel dolar fiyatlarında son durum!

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 09:24
Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları

bugün ne kadar oldu? sorusu 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü de en çok araştırılan konu olarak listenin başında yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan bireyler kurunu son derece yakından izliyor. kuru fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 6 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1130 liradan alınan dolar, 5,1150 liradan satılıyor. 5,9100 liradan alınan nun satış fiyatı ise 5,9120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0840 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8920 lira olmuştu.

ANALİSTLER DOLAR FİYATLARI İLE İLGİLİ NE DİYOR?

ABD'de cuma günü açıklanan raporunun ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybederken, pay piyasaları pozitif seyrini devam ettirdi. ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 157 binle beklentinin altında artarak son 5 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'a geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artarak beklentileri karşıladı.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 yükselirken, değer kaybeden dolara paralel yüzde 0,44 yükselen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1.214 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını belirterek, veri takviminde ise bu hafta ABD'nin enflasyon, Çin'in dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Avrupa tarafında, ABD verilerinin ardından avrodaki yükselişin sınırlı kaldığı ve geçen hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Avro/dolar paritesi geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 değer kaybederken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve FTSE 100 endeksi de yüzde 1,10 yükseldi.

Asya piyasalarında, borsalar haftaya karışık başlarken, altın ve petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 1,13 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 95.610 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde 5,1152'yi görmesi sonrasında 5,0807'den kapanmıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL bankalararası piyasada 5,1140 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN