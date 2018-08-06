Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü de en çok araştırılan konu olarak listenin başında yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan bireyler dolar kurunu son derece yakından izliyor. Döviz kuru fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 6 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1130 liradan alınan dolar, 5,1150 liradan satılıyor. 5,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9120 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0840 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8920 lira olmuştu.

ANALİSTLER DOLAR FİYATLARI İLE İLGİLİ NE DİYOR?

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporunun ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybederken, pay piyasaları pozitif seyrini devam ettirdi. ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 157 binle beklentinin altında artarak son 5 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'a geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artarak beklentileri karşıladı.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 yükselirken, değer kaybeden dolara paralel yüzde 0,44 yükselen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1.214 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını belirterek, veri takviminde ise bu hafta ABD'nin enflasyon, Çin'in dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Avrupa tarafında, ABD verilerinin ardından avrodaki yükselişin sınırlı kaldığı ve geçen hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Avro/dolar paritesi geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 değer kaybederken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve FTSE 100 endeksi de yüzde 1,10 yükseldi.

Asya piyasalarında, borsalar haftaya karışık başlarken, altın ve petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik gelişmeler piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 1,13 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 95.610 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününde 5,1152'yi görmesi sonrasında 5,0807'den kapanmıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL bankalararası piyasada 5,1140 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.