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Son dakika: Borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısında büyük düşüş

ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı hafifçe geriledi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:24
Son dakika: Borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısında büyük düşüş
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, negatif nitelikli ve kredi kartı Haziran 2018 raporunu açıkladı. Buna göre; yılın ilk yarısında, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 711 bin kişi oldu.

Yılın ilk yarısında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azalarak 417 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 15 oranında artarak 432 bin kişi oldu.
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Son dakika: Borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısında büyük düşüş
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