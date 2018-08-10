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'da imzalar tamam

elektronik harpte büyük atılım sağlayacak projeyi hayata geçiriyor. Düşman haberleşme ve radar sistemlerini aldatarak köreltecek olan projesinin sözleşmesi imzalanırken, 4 adet HAVA SOJ sisteminin 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:27
HAVA SOJ'da imzalar tamam

'yi savunma teknolojisine yön veren ülkeler arasına sokacak proje için ilk adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA ) Projesi sözleşmesi imzalandı. Yerli imkânlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine girecek. Türk Hava Kuvvetleri, bölgede ve dünyada üstünlük sağlayacak.

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HAVA SOJ'da imzalar tamam
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