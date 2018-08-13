Ekoturizmde yeni ürün "üzüm hasadı"

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA) yapılan açıklamaya göre, Isparta ve Burdur valiliklerinin öncülüğünde BAKA'nın sektör paydaşlarıyla birlikte sürdürdüğü kırsal turizm çalışmalarına yeni bir ürün eklendi. Gül, kiraz çiçeği, kiraz, zambak ve lavantanın ardından üzüm hasadı için de Isparta'nın Güneykent beldesine turistler gelmeye başladı.

Son iki haftada tur otobüsleriyle 700'e yakın Çinli turist, Güneykent'e gelip bağlardan üzüm topladı.

Yaklaşık bir ay sürecek üzüm hasadı için ilk konuklarını ağırlayan üretici Yasin Çubukçu, "Yıllar önce gül turizmiyle başladık turizm işletmeciliğine. Giderek her yıl daha çok turist çekmeye başladı Güneykentimiz. Gül turizminde 30-40 bin turist ağırladık. Şimdi de bağ turizmi gerçekleşiyor. Şimdiye kadar üzüm toplamak için 700'e yakın turist geldi. Üzüm topluyorlar, traktörle köy turu yapıp, kahvaltı yapıyor, yemek yiyorlar." dedi.

Çinli grubun rehberi İzzet Kocabıyık, bölgede 12 ay turizm yapılabileceğine işaret ederek, "Kiraz çiçeği ile başlayıp, zambakla, gülle, lavantayla devam eden bir floranın olduğu yere gelmek çok hoş. Çok güzel bir yer. Tüm turizm acentelerinde çalışan arkadaşlarımın, program yapan arkadaşların buraya mutlaka gelmelerini ve buna göre program hazırlamalarını öneriyorum. Çok güzel insanların yaşadığı çok güzel bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Tur programına katılan Çinli turistler de bölgeyi çok beğendiklerini, taze meyvelerin tadına baktıklarını ifade etti.