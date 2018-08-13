Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda sanal senaryolar üretilerek halkın ve piyasa aktörlerinin tedirgin edilmeye çalışıldığı belirtildi. "Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadesinin de yer aldığı açıklama şöyle:

ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon'da yaptığı "Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım" şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

EKONOMİK SAVAŞIN BİR PARÇASI

Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

KARARLI TUTUMU YANSITIYOR

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

PİYASAYI TEDİRGİN ETME ÇABASI KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

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