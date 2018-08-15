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'den kararı! BİM indirimli ürünler kataloğundan çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine uygulanacağını açıklamasına bir destek de 'den geldi. 17 Ağustos Cuma günü indirimli kataloğunda planlayan BİM, bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:55
BİM'den iPhone 6 satışı kararı! BİM indirimli ürünler kataloğundan çıkarıldı

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım kararlarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine uygulanacağını açıklamış ve 15 Ağustos tarihinde yayımlanan kararname ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 arttırılmıştı. Erdoğan'ın nı boykot açıklamasının ardından, 17 Ağustos tarihinde katalog listesinde ABD malı planlayan Birleşik Mağazalar A.Ş, bu kararından vazgeçerek satışları durduruğunu açıkladı.

MAĞAZALARA BİLDİRİ ASILDI

iPhone 6'nın satış iptaline ilişkin BİM mağazalarına asılan bildiride, "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye misilleme

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BİM'den iPhone 6 satışı kararı! BİM indirimli ürünler kataloğundan çıkarıldı
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