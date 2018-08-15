BİM'den iPhone 6 satışı kararı! BİM indirimli ürünler kataloğundan çıkarıldı

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım kararlarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamış ve 15 Ağustos tarihinde yayımlanan kararname ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 arttırılmıştı. Erdoğan'ın ABD mallarını boykot açıklamasının ardından, 17 Ağustos tarihinde katalog listesinde ABD malı iPhone 6 satışı planlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, bu kararından vazgeçerek satışları durduruğunu açıkladı.

MAĞAZALARA BİLDİRİ ASILDI

iPhone 6'nın satış iptaline ilişkin BİM mağazalarına asılan bildiride, "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.